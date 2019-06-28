День молодежи в Донецке 2019: для развоза дончан с парка Щербакова пустят дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-28T14:45:10+03:00

После празднования мероприятия День молодежи 2019, в Донецке будет организована дополнительная подача автобусов от ДС «Центр»

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День молодежи в Донецке 2019 состоится в парке имени Щербакова 29 июня. Праздничные мероприятия закончатся в 21 час 30 минут.

- В течение всего дня работа городского пассажирского транспорта будет организована в режиме выходного дня, - сообщили в администрации города Донецка. - В 21 час 30 минут на ДС «Центр» будет организована целевая подача автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, для развоза после окончания мероприятий всех желающих в районы.

Отправления автобусов от ДС «Центр» будут осуществляться по следующим маршрутам:

- № 4 «ДС «Центр» - пр. Ильича – пр. Мира»;

- № 11 «ДС «Центр» - пр. Ильича – ДС «мкр-н Восточный»;

- № 18 «ДС «Центр» - ул. Краснооктябрьская – ДС «мкр-н Восточный»;

- № 20 «ДС «Буденновская» - ул. Левобережная – ДС «Центр»;

- № 20-в «ДС «Центр» - ул. Майская – ДС «Буденновская»;

- № 24-б «ДС «Центр» - пр. Дзержинского – пр. Ильича – ДС «Червоногвардейская»;

- № 26 «ДС «Ж/Д Вокзал» - ул. Горная – ДС «Центр»;

- № 41-б «ДС «Центр» - больница № 25»;

- № 42-а «ГПНБ №1 – ДС «Центр»;

- № 43 «С-з Широкий – мкр-н Широкий – ул. Кирова – ДС «Центр»;

- № 49 «ДС «ул.Б. Магистральная» - пр. П.Коммунаров - ДС «Центр»;

- № 53 «ДС «ул. Б.Магистральная» - ДС «Буденновская» - ул. Крепильщиков - ДС «Центр»;

- № 74 «ДС «Центр» - пр. П.Коммунаров – ДС «ул. Щетинина»;

- № 76 «ул. Островского – ДС «Центр»;

- № 78-б «ул.Островского – мкр-н Семашко – Пенсионный фонд Кировского района - ул. Куприна – пр-т Ленинский – ДС «Центр»;

- № 85 ДС «ул. Пинтера» - ДС «Центр».

ИСТОЧНИК KP.RU