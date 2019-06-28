Какие последствия принес утренний обстрел ВСУ

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-28T14:14:19+03:00

В результате обстрелов два человека получили ранения, в трех домах повреждена кровля, а также была разрушена одна хозяйственная постройка

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Ранним утром украинские боевики начали обстрел населенных пунктов ДНР. Они использовали минометы, гранатометы танки и зенитные установки. Из-за чего пострадали мирные жители. Двое из них получили ранения и были госпитализированы, а другим придется восстанавливать свои дома. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

— За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 33 раза. Общее количество примененных боеприпасов – 744 единицы, — заявил глава Представительства Руслан Якубов.

В 4.30 утра ВСУ снова открыли огонь по поселку шахты «Трудовская». Одна из мин попала в жилой дом, где в этот момент находились люди. В результате взрыва боеприпаса осколочные ранения получили мужчина и женщина.

— Женщине помощь оказана на месте, необходимость в госпитализации отсутствует. Мужчина был доставлен в больницу с диагнозом ранение левого плеча и лобной части, — говорится в сообщении.

Меньше чем через час ВСУ открыли огонь по Коминтерново. В результате было повреждено три дома и полностью уничтожена одна хозяйственная постройка.

Как сообщают в Представительстве ДНР в СЦКК, в этих домах никто не жил. Их хозяева давно уехали из опасного района из-за постоянных обстрелов со стороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU