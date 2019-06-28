В ДНР сгорело еще одно поле с пшеницей

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-28T14:16:15+03:00

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В Новоазовском районе из-за пожара было уничтожено еще одно поле с неубранной пшеницей. Причину происшествия пока установить не удалось. Об этом сегодня сообщили в ежедневной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

— Чрезвычайная ситуация объектового уровня вследствие пожара на сельскохозяйственных угодьях произошло в Новоазовском районе, возле села Розы Люксембург. Загорелось пшеничное поле агрофирмы «Юг». Пожаром на корню было уничтожено 25 гектаров пшеницы, — говорится в сообщении.

Чтобы потушить пожар на поле, было задействовано пять единиц техники и 21 человек из личного состава.

Напомним, что 23 июня произошла подобная ситуация в Тельмановском районе. Тогда пожарные практически сразу же сообщили, что пожар на поле был вызван попаданием взрывоопасного предмета. В тот день сгорело два гектара пшеницы.

ИСТОЧНИК KP.RU