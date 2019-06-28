В Станице Луганской завершился отвод военной техники

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-28T10:30:13+03:00

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ЛНР и Украина закончили отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской. Эту информацию подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая следила за выполнением разведения сил с 26 июня.

— Наблюдатели зафиксировали, как Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования выпустили сигнальные ракеты для обозначения готовности обеих сторон к разведению. После этого команда СММ видела, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований покинули свои крайние передовые позиции и вышли из участка разведения вместе с вооружением, — говорится в сообщении мониторинговой миссии.

Минскими соглашениями предполагалось, что для разведения сил украинской стороне и Республике понадобится три дня. Однако они выполнили весь фронт работ на день раньше.

— Члены вооруженных формирований Народной милиции ЛНР с вооружением и другой техникой оставили участок на запад от памятника князю Игорю, — добавили в ОБСЕ.

Представители СММ ОБСЕ проверили, чтобы в районе Станицы Луганской не осталось военнослужащих, какого-либо вооружения, военной техники. Также на участке разведения были убраны все спрятанные мины.

ИСТОЧНИК KP.RU