Из-за обстрелов ВСУ в пригороде Донецка был ранен мирный житель
Вчера украинские боевики открыли огонь по селу Веселое. Как результат этого обстрела пострадал мирный житель. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— В результате обстрела со стороны ВСУ осколочное ранение мягких тканей получил мужчина 1966 года рождения, проживающий в населенном пункте Веселое по улице Набережной, 28, — говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что в обстрелах и ранении мирного жителя виноват командир ВСУ Анатолий Мишанчук. Именно он отдал приказ личному составу 57-й бригады ВСУ открыть огонь по северу Донецка.
По словам начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, для обстрела села украинская армия использовала гранатометы и минометы калибром 120 миллиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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