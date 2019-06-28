В ДНР пройдет конкурс среди кузнецов с призовым фондом больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:12 2019-06-28T08:12:55+03:00

Заявку на участие в конкурсе нужно подать до 11 июля. Фото: ostro.org

Ремесленники Донбасса будут соревноваться в мастерстве создания композиций из металла

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Ко Дню металлурга в Республике пройдет конкурс «Город мастеров». В нем ремесленники из ДНР, ЛНР и подконтрольных Украине территорий Донецкой области будут соревноваться в мастерстве создания художественных изделий из металла. Победители разделят между собой призовой фонд в размере 1,1 миллион рублей.

— В преддверии профессионального праздника Дня металлурга министерством промышленности и торговли ДНР запланирована выставка-конкурс изделий из металла «Город мастеров». Торжественное чествование представителей металлургической отрасли пройдет 18 июля в парке Центра славянской культуры. Начало в 10 часов утра, — говорится в сообщении.

К началу конкурса мастера должны представить свои работы в одной из восьми номинаций: «Символика ДНР», «Железный человек», «Кованый цветок», «Предметы быта», «Любимый город», «Промышленный Донбасс», «Необычное в обычном», «Металл рукотворный».

Кроме денег организаторы конкурса также решили выдавать специальные призы. Их получат участники, которые проявили творческий и нестандартный подход, придумали лучшее и оригинальное оформление, и креативное называние для своего изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU