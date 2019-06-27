Воруют оружие: Солдаты ВСУ собирают себе на свадьбу и машину

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-27T19:06:44+03:00

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О массовых хищениях боеприпасов 27 июня сообщили в Центре общественных связей МВД ЛНР.

На горячую линию министерства позвонил украинский военнослужащий и заявил, что сотрудники Министерства обороны Украины проведут проверки полевых артиллерийских складов, арсеналов и баз из-за фактов крупных недостач боеприпасов.

По словам военного, боеприпасы разворовывают и продают под прикрытием командования ВСУ, а ответственность перекладывают на рядовых солдат. – Проверки планируются согласно - Инструкции по организации охраны и обороны мест рассредоточения боезапаса Вооруженных Сил Украины» и «Инструкции по организации охраны и обороны полевых артиллерийских складов Вооруженных Сил Украины, – сообщили в МВД.

- Украинские военнослужащие стараются привести со службы домой какое-то вооружение: патроны, а лучше всего автомат. Особенно ценится противотанковый гранатомет- из него можно сжечь дом или комбайн фермеру, который отказался платить за "защиту" и пистолет, который охотно купят бандиты.Оружие стараются продать, чтобы были деньги на свадьбу или на семейный автомобиль. правда, иногда в пьяном виде достают похвастаться или на волне пьяной злости отомстить... Послдствия, как правило, трагичны, - говорит "КП" источник в оборонном ведомстве незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU