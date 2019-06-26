Больше 450 тысяч человек присоединилось к акции «Зеленский, признай выбор Донбасса»

СЕГОДНЯ 21:19 2019-06-26T21:19:30+03:00

На момент написания заметки на сайте #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса было зарегистрировано 459 659 человек. Фото: ru.rfi.fr

Все началось с обращения школьницы из Горловки

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Общественная акция-обращение к действующему президенту Украины набирает обороты. На сегодняшний день к требованию Владимиру Зеленскому присоединилось уже больше 450 тысяч человек.

— Мы, жители Донбасса, требуем у Президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрел наших домов! Требуем вернуть пенсии людям! Требуем предоставить нам право говорить на родном, русском языке! Признайте право Донбасса на интеграцию с Россией! Дайте нам возможность развивать нашу экономику! Дайте нашей милиции нас защищать! Накажите преступников - Петра Порошенко, Александра Турчинова, Игоря Коломойского, Руслана Хомчака и прочих, отдававших приказы убивать мирных жителей!, — так выглядит требование жителей ЛНР и ДНР.

Началась акция с минутного видео школьницы из Горловки. Теперь на сайте «Зеленский, признай выбор Донбасса!» находится сотни тысяч человек, а одноименный хештег активно используется во всех известных социальных сетях.

Ежедневно список участников акции пополняется несколькими тысячами человек. Так за прошедшие сутки с поддержкой выступил мэр Красного Луча, мэр Кировска и глава администрации Лугутинского района. Они призывают жителей ЛДНР не сидеть сложа руки и также присоединиться к движению.

ИСТОЧНИК KP.RU