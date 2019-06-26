2019-06-26T21:04:24+03:00
Общество

Почти 800 жителей ДНР получили гражданство РФ

Выдача паспортов производится на территории Ростовской области
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Медленно, но верно процесс идет. Фото: ДАНМедленно, но верно процесс идет. Фото: ДАН
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Продолжается процесс получения паспортов РФ. На сегодня почти 800 жителей ДНР получили гражданство РФ в упрощенном порядке.

- На сегодняшний день паспорта гражданина Российской Федерации по упрощенной схеме получили 794 жителя ДНР, — сообщили в миграционной службе министерства внутренних дел Республики.

Выдача паспортов производится на территории Ростовской области. Число получателей увеличивается с каждым днем. Сегодня в селе Покровское будут выданы еще 202 документа.

Напомним, что первые российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке, были получены жителями Республики 14 июня.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской Народных Республик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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