Украинские боевики бьют по гражданским: теперь их объектом стали волонтеры

СЕГОДНЯ 20:16 2019-06-26T20:20:22+03:00

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Обострение в Донбассе нарастает с каждым днем. Обстрелы со стороны ВСУ не знают ни логики, ни цели. Никого уже давно не удивляет, что объектом охоты становятся именно гражданские лица. Недавние случаи, когда был обстрелян центр Петровки, а затем ранило девочку в Горловке, а следом женщину в Донецке, говорят о том, что новым президентом Украины была дана отмашка кошмарить дончан по полной.

На сегодняшнее предложение знакомых волонтеров съездить на Трудовские развезти помощь людям, я отказалась - сегодня у меня дежурство, а это значит информационные галеры до глубокой ночи, так что, увы.

Не прошло и часа с отъезда волонтеров, как звонят мне с новостью, что их машину обстреляли.

- По нам вели прицельный огонь, - говорит волонтер Андрей Лысенко. - Мы приехали на улицу Лутугино, что на Трудовских, привезли продукты одинокой бабушке. Это было в полшестого вечера. Не успели отдать помощь, как по нашей машине открыли огонь с гранатомета. Первый снаряд приземлился в каких-нибудь 30 метрах от машины. Мы попрыгали в машину, поехали. А вслед нам выстрелили еще несколько раз. Нет сомнений, что били именно по нам. До нашего появления на улице стояла тишина, воцарилась она и когда мы уехали. То есть это была акция устрашения.

До этого под обстрел ВСУ попал глава Горловки Иван Приходько.

ИСТОЧНИК KP.RU