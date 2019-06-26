Жители Донецка весь день несут цветы к месту гибели первого Главы ДНР

СЕГОДНЯ 21:11 2019-06-26T21:31:10+03:00

26 июня ему должно было исполниться 43 года [фото]

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Сегодня свой 43-й день рождения должен был праздновать в кругу семьи и близких первый Глава ДНР Александр Владимирович Захарченко. Но вместо этого жители Донецка весь день несут к месту его гибели цветы с черными лентами.

Рядом с кафе «Сепар» на бульваре Пушкина сейчас находится небольшой общественный мемориал. Рядом с фотографиями первого Главы Республики лежат венки с траурными лентами от товарищей и родителей. И чем ближе к вечеру, тем больше цветов появляется у этого импровизированного мемориала.

— Светлая память Александру Захарченко. Мы будем всегда верны делу его жизни, — отметил Денис Пушилин.

Напомним, что Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года из-за взрыва в кафе «Сепар». Он получил черепно-мозговую травму, которая и унесла его жизнь.

Спустя год расследование по поводу того, кто на самом деле причастен к смерти первого Главы Республики, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU