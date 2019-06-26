Глава Горловки попал в Зайцево под обстрел ВСУ
Обострение в Донбассе нарастает с каждым днем. Украинские вооруженные формирования сегодня днем открыли массированный огонь по горловскому поселку Зайцево. В этот момент в поселке находился мэр Горловки Иван Приходько, который обнародовал видео сильного обстрела со стороны ВСУ. На кадрах отчетливо слышны звуки разрывов, понятно, что люди бегут, пригибаясь к земле, а затем ложатся.
- Ну вот, лежим, — сказал Приходько за кадром.
Удивительно, что при этом народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться в Верховную Раду на одномандатных избирательных округах в Донецкой области.
Глава Горловки попал под обстрел.
Об этом Надежда Савченко написала на своей странице в Facebook.
В частности, Надежда Савченко зарегистрирована кандидатом от округа № 51 в поселке Зайцево, которое нещадно обстреливает украинская армия.
ИСТОЧНИК KP.RU