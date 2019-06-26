Глава Горловки попал в Зайцево под обстрел ВСУ

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-26T17:51:53+03:00

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Обострение в Донбассе нарастает с каждым днем. Украинские вооруженные формирования сегодня днем открыли массированный огонь по горловскому поселку Зайцево. В этот момент в поселке находился мэр Горловки Иван Приходько, который обнародовал видео сильного обстрела со стороны ВСУ. На кадрах отчетливо слышны звуки разрывов, понятно, что люди бегут, пригибаясь к земле, а затем ложатся.

- Ну вот, лежим, — сказал Приходько за кадром.

Удивительно, что при этом народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться в Верховную Раду на одномандатных избирательных округах в Донецкой области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/716851" frameborder="0"></iframe> Глава Горловки попал под обстрел.

Об этом Надежда Савченко написала на своей странице в Facebook.

В частности, Надежда Савченко зарегистрирована кандидатом от округа № 51 в поселке Зайцево, которое нещадно обстреливает украинская армия.

ИСТОЧНИК KP.RU