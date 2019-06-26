2019-06-26T19:28:32+03:00
Политика

Боевики ВСУ платят командиру бригады за возможность побывать на гражданке

Один день отдыха стоит 1200 рублей
Екатерина Сорока
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Комиссия штаба организовала поиски беглеца. Фото: news.bigmir.netКомиссия штаба организовала поиски беглеца. Фото: news.bigmir.net
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На днях один из батальонов 14-й бригады ВСУ покинул место своего расположения. В ответ на это действие штаб отправил в подразделение проверочную комиссию.

На месте оказалось, что 15 боевиков, которые обязаны были нести свою службу на отведенных позициях, заплатили определенную сумму денег командиру и отправились в увольнение. Об этом сегодня рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В ходе работы комплексной комиссии в подразделениях 14-й бригады ВСУ из-за оставления позиций в районе населенного пункта Сокольники, было выявлено, что командование батальона располагало данными о случившемся факте, а 15 военнослужащих, которые должны были нести службу на данных позициях, находились уже неделю в увольнении, отдавая за каждые сутки отдыха по 500 гривен командиру подразделения, — рассказал офицер.

А вот в населенном пункте Крымское один из боевиков 14-й бригады не захотел ехать на взводный опорный пункт на передовой. Поэтому своими силами решил пойти в самоволку. Заранее прихватив с собой оружие, и по пути ранив трех своих сослуживцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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