2019-06-26T17:19:55+03:00
Политика

Безсонов: ВСУ оставили свои позиции в трех районах и отступили

Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
В каких именно районах Донбасса украинская армия покинула занимаемые позиции, в Народной милиции не уточнили. Фото: ДАНВ каких именно районах Донбасса украинская армия покинула занимаемые позиции, в Народной милиции не уточнили. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Украинские военные оставили часть своих позиций у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

- Отмечаются случаи оставления противником своих позиций и перемещение их на сотни метров назад. По поступающей из подразделений ВСУ информации, стало известно о трех районах оставленных позиций, — отметил Безсонов.

В каких именно районах Донбасса украинская армия покинула занимаемые позиции, в Народной милиции не уточнили.

Напомним, что в начале июня Киев распространил информацию о продвижении своих сил под Донецком. Сообщалось о занятии украинскими войсками новых позиций в районе Марьинки.

Кроме того, предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.

- Разведение началось, - сказал он.

Ранее сегодня около полудня представители Народной милиции ЛНР и киевских силовиков запустили сигнальные ракеты белого цвета, обозначающие готовность начать разведение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинские боевики бьют по гражданским: теперь их объектом стали волонтеры
Боевики ВСУ платят командиру бригады за возможность побывать на гражданке
Комбриги ВСУ в Донбассе недосчиталось более ста боевиков
Глава Горловки попал в Зайцево под обстрел ВСУ
Савченко зарегистрировалась кандидатом в депутаты Зайцево
Комендантский час на День молодежи в Луганске 2019 начнется в полночь
Началось разведение вооруженных сил со стороны ЛНР и Украины
Обстрелы ДНР: горят дома на Трудовских и в Горловке
МВД ДНР назвало имена убийц Александра Захарченко и Арсена Павлова
В Украине пытки и жестокое обращение не преследуются по закону
Сегодня Александру Захарченко исполнилось бы 43 года
В Донецке из-за обстрелов ВСУ была ранена мирная жительница
Минску не противоречит: украинские боевики получают ответку на непрекращающиеся обстрелы Донбасса
В центре Киева выставили огромный трон из снарядов и осколков, которыми шестой год уничтожают Донбасс
Украинские боевики усиленно обстреливают населенные пункты ДНР
Руководитель ОБСЕ приехал в ЛНР с рабочим визитом
В Донецке и Макеевке начали выдавать новые свидетельства о регистрации транспортных средств