Безсонов: ВСУ оставили свои позиции в трех районах и отступили

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-26T17:19:55+03:00

В каких именно районах Донбасса украинская армия покинула занимаемые позиции, в Народной милиции не уточнили. Фото: ДАН

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Украинские военные оставили часть своих позиций у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

- Отмечаются случаи оставления противником своих позиций и перемещение их на сотни метров назад. По поступающей из подразделений ВСУ информации, стало известно о трех районах оставленных позиций, — отметил Безсонов.

В каких именно районах Донбасса украинская армия покинула занимаемые позиции, в Народной милиции не уточнили.

Напомним, что в начале июня Киев распространил информацию о продвижении своих сил под Донецком. Сообщалось о занятии украинскими войсками новых позиций в районе Марьинки.

Кроме того, предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.

- Разведение началось, - сказал он.

Ранее сегодня около полудня представители Народной милиции ЛНР и киевских силовиков запустили сигнальные ракеты белого цвета, обозначающие готовность начать разведение.

ИСТОЧНИК KP.RU