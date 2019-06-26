Безсонов: ВСУ оставили свои позиции в трех районах и отступили
Украинские военные оставили часть своих позиций у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.
- Отмечаются случаи оставления противником своих позиций и перемещение их на сотни метров назад. По поступающей из подразделений ВСУ информации, стало известно о трех районах оставленных позиций, — отметил Безсонов.
В каких именно районах Донбасса украинская армия покинула занимаемые позиции, в Народной милиции не уточнили.
Напомним, что в начале июня Киев распространил информацию о продвижении своих сил под Донецком. Сообщалось о занятии украинскими войсками новых позиций в районе Марьинки.
Кроме того, предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.
- Разведение началось, - сказал он.
Ранее сегодня около полудня представители Народной милиции ЛНР и киевских силовиков запустили сигнальные ракеты белого цвета, обозначающие готовность начать разведение.
ИСТОЧНИК KP.RU