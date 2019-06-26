Комбриги ВСУ в Донбассе недосчиталось более ста боевиков

СЕГОДНЯ 19:22 2019-06-26T19:22:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе последней проверки подразделений ВСУ в Донбассе, сразу в двух бригадах командиры недосчитались больше, чем по 50 боевиков. Все они покинули зону, так называемой зоны «ООС», без уважительной причины. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— С каждым днём подразделения противника несут все более ощутимые небоевые потери среди личного состава. Военнослужащие ВСУ под различными предлогами покидают зону Операции объединённых сил, не желая иметь ничего общего с той частью бандитов, которые по приказу своих главарей ежедневно открывают огонь по мирному населению Донбасса, — рассказал Даниил Безсонов.

Из слов начальника пресс-службы, стало известно, что недостача боевиков наблюдается в 36-й и 93-й бригаде. Что делает эти подразделения неукомплектованными. Поэтому руководством было принято решение провести отбор военнослужащих среди младшего состава сержантов.

ИСТОЧНИК KP.RU