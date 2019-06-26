Савченко зарегистрировалась кандидатом в депутаты Зайцево

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-26T16:35:18+03:00

Савченко: Мы понимаем, что до настоящих демократических выборов в Украине еще далеко. Фото: svoboda.org

А ее сестра - в Авдеевку и Ясиноватский район

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Цинизм в Украине понятие без дна. Народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться в Верховную Раду на одномандатных избирательных округах в Донецкой области.

Об этом Надежда Савченко написала на своей странице в Facebook.

В частности, Надежда Савченко зарегистрирована кандидатом от округа № 51 в поселке Зайцево.

Ее сестра Вера будет избираться от округа № 45 (Авдеевка и Ясиноватский район).

Свое решение баллотироваться по избирательным округам Донетчины Надежда Савченко объяснила отсутствием необходимой суммы для регистрации политсилы, а также желанием объединить украинское общество и необходимостью поиска взаимопонимания: "Мы понимаем, что приоритетом для Украины сегодня является окончание войны на максимально выгодных для нашего государства условиях. А также объединение украинского общества, поиск согласия и совместная работа ради общего будущего".

ИСТОЧНИК KP.RU