Савченко зарегистрировалась кандидатом в депутаты Зайцево
Цинизм в Украине понятие без дна. Народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться в Верховную Раду на одномандатных избирательных округах в Донецкой области.
Об этом Надежда Савченко написала на своей странице в Facebook.
В частности, Надежда Савченко зарегистрирована кандидатом от округа № 51 в поселке Зайцево.
Ее сестра Вера будет избираться от округа № 45 (Авдеевка и Ясиноватский район).
Свое решение баллотироваться по избирательным округам Донетчины Надежда Савченко объяснила отсутствием необходимой суммы для регистрации политсилы, а также желанием объединить украинское общество и необходимостью поиска взаимопонимания: "Мы понимаем, что приоритетом для Украины сегодня является окончание войны на максимально выгодных для нашего государства условиях. А также объединение украинского общества, поиск согласия и совместная работа ради общего будущего".
ИСТОЧНИК KP.RU