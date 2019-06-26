Обстрелы ДНР: горят дома на Трудовских и в Горловке

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-26T14:13:47+03:00

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Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Зайцево на севере прифронтовой Горловки, горят два дома. Об этом сегодня сообщил мэр города Иван Приходько.

- Украинские силовики после 12:00 обстреляли поселок Зайцево. В результате огня загорелось два частных дома по улице Брусилова, 18 и 27, — заявил Приходько.

Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для уточнения обстоятельств обстрела.

Кроме того, ВСУ обстреляли район Трудовских, горят дома. Пожар разгорелся в результате попадания снаряда.

Кроме того, в результате обстрелов поселка шахты «Трудовская» вчера в больницу была госпитализирована мирная жительница.

— В результате обстрела осколочные ранения передней брюшной стенки, пояснично-крестцового отдела и области левого плечевого сустава получила мирная жительница 1960 года рождения, — сообщили в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU