МВД ДНР назвало имена убийц Александра Захарченко и Арсена Павлова
Сегодня МВД ДНР сделало заявление о том, что ведомству известно имя человека, который причастен к смерти Героев Республики Александра Захарченко и Арсена Павлова. Им оказался помощник пятого управления департамента контрразведки СБУ Сергей Моторин.
В ведомстве также добавили, что к убийству первого Главы ДНР причастен еще один человек. Его зовут Андрей Байдала. Именно он отдавал приказы совершать убийства на территории Республики.
Но это еще не весь список имен. В организации терактов замешено все пятое управление контрразведки ВСУ, а также еще несколько подразделений спецслужб Украины.
— Правоохранительным органам ДНР известны подразделения спецслужб Украины и их сотрудники, причастные к организации террористических актов в Донбассе. В частности, пятое управление департамента контрразведки (ДКР) СБУ, которое создавалось при активном участии ЦРУ США. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к преступлениям в Донбассе, — говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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