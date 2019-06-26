МВД ДНР назвало имена убийц Александра Захарченко и Арсена Павлова

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-26T14:03:10+03:00

Вместе с Александром Захарченко в кафе «Сепар» в день теракта также погиб его телохранитель, еще 11 человек пострадало. Фото: news.bigmir.net

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Сегодня МВД ДНР сделало заявление о том, что ведомству известно имя человека, который причастен к смерти Героев Республики Александра Захарченко и Арсена Павлова. Им оказался помощник пятого управления департамента контрразведки СБУ Сергей Моторин.

В ведомстве также добавили, что к убийству первого Главы ДНР причастен еще один человек. Его зовут Андрей Байдала. Именно он отдавал приказы совершать убийства на территории Республики.

Но это еще не весь список имен. В организации терактов замешено все пятое управление контрразведки ВСУ, а также еще несколько подразделений спецслужб Украины.

— Правоохранительным органам ДНР известны подразделения спецслужб Украины и их сотрудники, причастные к организации террористических актов в Донбассе. В частности, пятое управление департамента контрразведки (ДКР) СБУ, которое создавалось при активном участии ЦРУ США. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к преступлениям в Донбассе, — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU