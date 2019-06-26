В Украине пытки и жестокое обращение не преследуются по закону

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-26T13:32:20+03:00

В период с 2014 по 2018 год Украина проиграла 73 дела в Европейском суде. Фото: argumentua.com

Изменить размер текста: A A

В рядах Служб безопасности Украины широко распространено использование пыток и издевательств над людьми. При этом данные действия никак не преследуются по закону. К такому выводу пришел специальный докладчик ООН.

С 28 мая по 8 июня 2018 года он находился в Украине и зафиксировал все нарушения прав человека.

— Задержанные сообщили, что подвергались пыткам: удушение противогазами, вывих суставов, поражение электрическим током и имитация казни, а также угрозы смерти их самих, их родственников, систематический отказ в доступе к медицинской помощи с целью получения информации об их причастности к сепаратистской деятельности или для определения военных позиций вооруженных групп, — говорится в докладе.

Украинская сторона не собирается решать проблему с использованием насилия для получения информации в СБУ. А также продолжает игнорировать подписание Декларации об осуждении любых форм пыток.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила о готовности Республики подписать этот документ и призывает украинскую власть сделать то же.

ИСТОЧНИК KP.RU