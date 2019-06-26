Сегодня Александру Захарченко исполнилось бы 43 года

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-26T13:28:34+03:00

Он так в истории и останется первым. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Дончане до сих пор с теплом вспоминают первого главу ДНР

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Первый Глава ДНР Александр Захарченко за годы войны в Донбассе стал настоящим героем, который до последнего стоял за свободу и будущее Отечества.

- Двадцать шестого июня день рождения Александра Владимировича Захарченко. Мы могли бы отмечать этот день вместе с ним – нашим другом и братом, если бы не подлые методы войны, развязанной противником. Донбасс потерял своего верного сына, героя, стоявшего до конца за свободу, правду и справедливость, за будущее нашего государства, — отметил руководитель республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что Захарченко отличался бесстрашием, с упорством отстаивал интересы Донбасса, вникал во все процессы государственного строительства и никогда не отказывал в помощи.

- Светлая память Александру Захарченко. Мы будем всегда верны делу его жизни, — подчеркнул руководитель страны.

Символично, что в день его рождения задержаны агенты СБУ, готовившие ряд терактов на высокопоставленных руководителей ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU