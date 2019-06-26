В Донецке из-за обстрелов ВСУ была ранена мирная жительница
В результате обстрелов поселка шахты «Трудовская» вчера в больницу была госпитализирована мирная жительница. Она получила осколочные ранения. Об этом сегодня сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— В результате обстрела осколочные ранения передней брюшной стенки, пояснично-крестцового отдела и области левого плечевого сустава получила мирная жительница 1960 года рождения, — говорится в сообщении.
Известно, что женщина получила ранения от осколков взорвавшейся мины калибром 82 миллиметра. Сейчас она находится в городской больнице №14.
Ранее Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что около восьми часов вечера ВСУ начали обстреливать населенные пункты в Донецком направлении.
Информация о том, что жертвы среди мирных жителей все же есть, стала известна только на следующее утро.
ИСТОЧНИК KP.RU
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