2019-06-26T11:32:34+03:00
Политика

В Донецке из-за обстрелов ВСУ была ранена мирная жительница

Ранение оказалось не смертельным, женщина госпитализирована в больницу
Екатерина Сорока
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В результате обстрелов поселка шахты «Трудовская» вчера в больницу была госпитализирована мирная жительница. Она получила осколочные ранения. Об этом сегодня сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В результате обстрела осколочные ранения передней брюшной стенки, пояснично-крестцового отдела и области левого плечевого сустава получила мирная жительница 1960 года рождения, — говорится в сообщении.

Известно, что женщина получила ранения от осколков взорвавшейся мины калибром 82 миллиметра. Сейчас она находится в городской больнице №14.

Ранее Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что около восьми часов вечера ВСУ начали обстреливать населенные пункты в Донецком направлении.

Информация о том, что жертвы среди мирных жителей все же есть, стала известна только на следующее утро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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