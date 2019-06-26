В центре Киева выставили огромный трон из снарядов и осколков, которыми шестой год уничтожают Донбасс

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-26T11:05:13+03:00

Чему удивляться, что дончане не хотят возвращаться в Украину?

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На майдане в центре Киева выставили «Железный трон Востока», для создания которого использовались разорвавшиеся снаряды, обломки военной техники и другие элементы, найденные в зоне проведения ООС. Простые украинцы, которые, конечно, за мир и едыну Украину с Донбассом, с удовольствием позируют на этом чудовищном троне, не задумываясь, сколько жизней дончан унесло это железо.

Трон создан запорожским волонтером по образцу Железного трона из популярного сериала "Игра престолов".

Трон выставили на продажу на благотворительном аукционе и продали в 2016 году. Кстати, деньги, вырученные за него, направлены на помощь украинской армии. До этого он хранился в Запорожском музее, но на протяжении месяца будет выставляться в Киеве.

В инсталляцию вошли обломки активной брони танка, части подбитой военной техники, пулеметные ленты, снаряды, канистры и солдатские фляги, вес объекта – более 600 кг, сообщают украинские СМИ с гордостью.

Хочется сказать: не удивляйтесь, что после этого дончане в очередной раз убедятся в верности своего выбора и не захотят возвращаться в нэньку.

ИСТОЧНИК KP.RU