Глава Горловки Приходько: Зеленский забыл свои обещания
Глава администрации прифронтового города Горловка Иван Приходько поддержал требования жителей Донбасса к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- Горловка – один из самых пострадавших от войны городов. Практически ежедневно мы фиксируем обстрелы мирных домов и раненых среди гражданского населения. Мы, как никто другой, понимаем, что военным путем этот конфликт не решить, возможен только мирный путь, — сказал он ДАН.
Буквально на минувших выходных в Горловке ранена 13-летняя девочка.
Приходько напомнил, что первые слова Зеленского после вступления в должность президента были посвящены необходимости прекратить войну, но новый украинский главнокомандующий так и не отдал приказ остановить обстрелы.
- К сожалению, в первый же день слова украинского президента начали расходиться с делом. И не случайно, что первые требования к Зеленскому об установлении мира прозвучали именно от горловской школьницы. Требования в видеообращениях говорят о том, что за пять лет войны мы не отступили от своих целей и мы продолжаем требовать право на особый статус для Донбасса, право на интеграцию с Россией, право говорить на нашем языке, право развивать свободно свою экономику, — подчеркнул мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU