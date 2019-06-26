2019-06-26T08:55:51+03:00
Политика

Глава Горловки Приходько: Зеленский забыл свои обещания

В Горловке почти ежедневно фиксируются обстрелы со стороны Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Горловка - одна из самых горячих точек в Донбассе.Горловка - одна из самых горячих точек в Донбассе.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Глава администрации прифронтового города Горловка Иван Приходько поддержал требования жителей Донбасса к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

- Горловка – один из самых пострадавших от войны городов. Практически ежедневно мы фиксируем обстрелы мирных домов и раненых среди гражданского населения. Мы, как никто другой, понимаем, что военным путем этот конфликт не решить, возможен только мирный путь, — сказал он ДАН.

Буквально на минувших выходных в Горловке ранена 13-летняя девочка.

Приходько напомнил, что первые слова Зеленского после вступления в должность президента были посвящены необходимости прекратить войну, но новый украинский главнокомандующий так и не отдал приказ остановить обстрелы.

- К сожалению, в первый же день слова украинского президента начали расходиться с делом. И не случайно, что первые требования к Зеленскому об установлении мира прозвучали именно от горловской школьницы. Требования в видеообращениях говорят о том, что за пять лет войны мы не отступили от своих целей и мы продолжаем требовать право на особый статус для Донбасса, право на интеграцию с Россией, право говорить на нашем языке, право развивать свободно свою экономику, — подчеркнул мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Украине пытки и жестокое обращение не преследуются по закону
Сегодня Александру Захарченко исполнилось бы 43 года
В Донецке из-за обстрелов ВСУ была ранена мирная жительница
Минску не противоречит: украинские боевики получают ответку на непрекращающиеся обстрелы Донбасса
В центре Киева выставили огромный трон из снарядов и осколков, которыми шестой год уничтожают Донбасс
Украинские боевики усиленно обстреливают населенные пункты ДНР
Руководитель ОБСЕ приехал в ЛНР с рабочим визитом
В Донецке и Макеевке начали выдавать новые свидетельства о регистрации транспортных средств
В ЛНР спасли трех тонущих подростков: дети не рассчитали свои силы и заплыли далеко
В Донецке пройдет конкурс короткометражных фильмов на основе книжных сюжетов
Погода в Луганске сегодня: сохраняется жара
Погода в Донецке сегодня: дождя дончане так и не дождались
«Под прицелом ВСУ»: Энергетики проводят свет в поселке под Донецким аэропортом
Обстрелы Донецка: ВСУ открыли огонь по району Октябрьского
Басурин: ВСУ сегодня потеряли ранеными трех военнослужащих
Почему нацбаты уезжают из Донбасса воевать в ИГИЛ [запрещенная в РФ организация]
Генпрокуратура ДНР возбудила пять уголовных дел на украинских комбригов за неделю
ВСУ нанесли артудар по Докучаевску
Дарья Морозова: Обмен пленными с Украиной может пройти осенью
Гроза и сильный ветер ожидаются в Луганске во второй половине дня
В Пенсионном фонде Луганска 27 июня ответят на вопросы жителей о перерасчете пенсии
Древний памятник археологии обнаружен рядом с Енакиево
Жительнице Харцызска за кражу автомобиля грозит до пяти лет лишения свободы
День молодежи 2019: в Донецке и Луганске выступят российские рэперы Natan и T-killah
Обстрелы ДНР: За сутки ВСУ выпустили больше 300 боеприпасов по жилым домам, школе и фильтровальной станции Республики
День молодежи в Донецке 2019: ребята поиграют в лазерный пейнтбол
Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»