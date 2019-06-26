2019-06-26T09:51:59+03:00
Общество

В Донецке и Макеевке начали выдавать новые свидетельства о регистрации транспортных средств

Они сделаны по международному образцу
Екатерина Сорока
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До 2019 года в МРЭО ГАИ выдавали только бумажные свидетельства. Фото: dan-news.infoДо 2019 года в МРЭО ГАИ выдавали только бумажные свидетельства. Фото: dan-news.info
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В Госавтоинспекциях Республики началась выдача новых свидетельств о регистрации транспортных средств. Они сделаны по международному образцу со множеством уровней защиты от подделок. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— В подразделениях МРЭО ГАИ МВД осуществляется выдача документов нового образца на пластиковой основе, соответствующих международным стандартам и имеющих большое количество степеней защиты от подделок, — говорится в сообщении.

Износостойкое пластиковое покрытие – это не единственных плюс новых свидетельств. Благодаря множеству уровней защиты, документ практически невозможно подделать. Он имеет не только визуальные водные знаки, но и скрытые, которые можно найти только с помощью специального оборудования.

Получить новое свидетельство уже можно в Донецке и Макеевке. За него нужно заплатить 861 рублей 29 копеек. Но эта процедура не обязательна.

Госавтоинспекция обращает внимание владельцев транспортных средств на то, что выданные ранее в подразделениях МРЭО ГАИ свидетельства о регистрации на бумажной основе действительны и замена их на пластиковые осуществляется исключительно по желанию граждан, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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