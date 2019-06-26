В Донецке и Макеевке начали выдавать новые свидетельства о регистрации транспортных средств
В Госавтоинспекциях Республики началась выдача новых свидетельств о регистрации транспортных средств. Они сделаны по международному образцу со множеством уровней защиты от подделок. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
— В подразделениях МРЭО ГАИ МВД осуществляется выдача документов нового образца на пластиковой основе, соответствующих международным стандартам и имеющих большое количество степеней защиты от подделок, — говорится в сообщении.
Износостойкое пластиковое покрытие – это не единственных плюс новых свидетельств. Благодаря множеству уровней защиты, документ практически невозможно подделать. Он имеет не только визуальные водные знаки, но и скрытые, которые можно найти только с помощью специального оборудования.
Получить новое свидетельство уже можно в Донецке и Макеевке. За него нужно заплатить 861 рублей 29 копеек. Но эта процедура не обязательна.
— Госавтоинспекция обращает внимание владельцев транспортных средств на то, что выданные ранее в подразделениях МРЭО ГАИ свидетельства о регистрации на бумажной основе действительны и замена их на пластиковые осуществляется исключительно по желанию граждан, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU