В ЛНР спасли трех тонущих подростков: дети не рассчитали свои силы и заплыли далеко

СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-26T08:08:40+03:00

Жара приводит к печальным последствиям - в местах не предназначенных для купания тонут люди

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Несмотря на то, что в Республике нет официально разрешенных мест для купания, в разгар пляжного сезона людей на водоемах от этого не становится меньше. А печальная статистика тем временем говорит о том, что из года в год на не предназначенных для купания водохранилищах и прудах гибнут люди.

Матросы-спасатели Виктор Литвинов и Кирилл Шатов увидели троих мальчишек, находившихся посреди Исаковского водохранилища, которые звали на помощь.

Им помогли забраться в лодку. Как выяснилось, парни хотели переплыть водохранилище (около 500 м), но не рассчитали своих сил и на середине чуть не утонули.

Напомним, на этом же водном обьекте, несколько дней назад сотрудники МЧС уже спасали трех детей, которых ветром их отнесло на матрасе далеко от берега

Кстати, самым опасным для купания является Волнухинский карьер в Лутугинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU