Погода в Луганске сегодня: сохраняется жара

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-26T07:37:20+03:00

Ясный день без осадков ждет луганчан

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Жара не покидает Донбасс, начиная с первых чисел июня. Температура воздуха в ЛНР 26 июня будет колебаться от плюс 12 градусов ночью до 29 градусов тепла днем.

А дожди синоптики обещают только в пятницу.

- С 21.00 25 июня до 21.00 26 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 24-29 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

Такая же температура воздуха ожидается в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 15-17 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 26 июня метеорологи отмечали в 1887 году – плюс 8,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1885 году и составляла плюс 38,5 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU