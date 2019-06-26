Погода в Донецке сегодня: дождя дончане так и не дождались

СЕГОДНЯ 07:25 2019-06-26T07:25:05+03:00

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Несколько дней небо над Донецком хмарилось. Дончане с надеждой поглядывали на тучки и на всякий случай брали с собой зонты. Но гроза так и не случилась. Сегодня, в среду 26 июня, температура воздуха утром составит +17, +24; днем +26, +28; вечером +27, +22; ночью +17, +15

Давление составит 749 - 752 мм. Ветер северо-восточный 3 - 6 м\с. Солнечно. Без осадков.

А дождь синоптики нам обещают теперь в пятницу.

В этот день почитается память мученицы Акелины (Акулины). В народе этот день называли: Акулина Гречишница (в это время сеют гречу), Акулина - Кривые огурцы (в это время еще можно сеять огурцы, но красивыми они уже не будут). С Акулины лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. «Мошкара толчется кругами - к хорошей погоде». Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь. Конец «воробьиным ночам». В это время зацветает барбарис.

ИСТОЧНИК KP.RU