«Под прицелом ВСУ»: Энергетики проводят свет в поселке под Донецким аэропортом

25 Июнь 21:06 2019-06-25T21:09:38+03:00

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На сегодня в Спартаке, примыкающем к Донецкому аэропорту, энергетики подключили к сети жителей 20 домов частного сектора и двух двухэтажных домов.

- Поток заявлений на подключение постоянно растет. В энергосбыт уже обратились больше 50 потребителей, - сообщил начальник Ясиноватского РЭС Евгений Игнатьев.

При этом энергетики временно прекратили возвращать электричество в дома. Несмотря на предоставленные украинской стороной гарантии безопасности, они уже несколько раз попадали под обстрел. Только чудом никто не пострадал.

Напомним, что Спартак был обесточен еще в июле 2014 года. За время военного конфликта его население сократилось в 50 раз. В поселке погибло более 100 мирных жителей и более 500 – ранено. Сейчас там постоянно живут около 50 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU