Обстрелы Донецка: ВСУ открыли огонь по району Октябрьского

СЕГОДНЯ 20:17 2019-06-25T20:25:48+03:00

ВСУ взяли за привычку обстреливать Донецк каждый вечер Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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В центре столицы ДНР слышны разрывы снарядов. ВСУ обстреливают поселки вокруг Донецкого аэропорта.

- Это безобразие, - негодуют дончане. – Перемирие никто не отменял. Днем было тихо, а теперь вот - за старое.

Напомним, что украинские силовики снова усилили обстрел городов и сел Республики. За прошедшие сутки Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня зафиксировало 15 нарушений "перемирия" со стороны Украины. Боевики ВСУ выпустили больше 300 боеприпасов по населенным пунктам.

Под обстрелами оказались Горловка (Доломитное, шахта имени Гагарина), Ясиноватая, Донецкий аэропорт (Спартак), Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Александровка, Безыменное, Ленинское, Саханка и Коминтерново.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU