Басурин: ВСУ сегодня потеряли ранеными трех военнослужащих

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-25T18:40:09+03:00

Эдуард Басурин: «Противник и без помощи наших защитников умножает свои потери» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Сегодня, 25 июня, ВСУ потеряли ранеными трех бойцов, обстреливающих ДНР. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- 25 июня подразделения Народной милиции ответным огнем из стрелкового оружия подавили огневые точки противника, ведущие огонь по поселку шахты имени Гагарина и Александровке. Потери противника: ранены двое из 30-й бригады и один - из 24-й, - констатировал Эдуард Александрович.

Сведения о потерях командирами 24-й и 30-й бригад переданы в штаб «ООС» по линии оперативных дежурных, однако, по данным разведки, в донесении командующего в вышестоящий штаб они отражения не нашли.

- Между тем, противник в очередной раз доказал, что и без помощи наших защитников, способен умножать свои потери. Так, 24 июня наводчик-оператор БМП-2 из 93-й бригады, так увлекся обстрелом Ясиноватой, что не заметил, как отравился пороховыми газами, а морской пехотинец из 36-й бригады, ведя обстрел Саханки из миномета «Молот», получил баротравму ушей и сотрясение мозга, - рассказал Басурин.

ИСТОЧНИК KP.RU