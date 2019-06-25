Почему нацбаты уезжают из Донбасса воевать в ИГИЛ [запрещенная в РФ организация]

СЕГОДНЯ 17:20 2019-06-25T17:22:28+03:00

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Боевики украинских нацбатальонов из-за длительных задержек денежных выплат в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил» уезжают воевать в Сирию на стороне террористической организации ИГИЛ [запрещенная в РФ организация]. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Длительные задержки денежных выплат в зоне проведения «ООС» , а также нестабильная обстановка в стране стали поводом для украинских военнослужащих из нацбатальонов уезжать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в военном конфликте на стороне «Исламского государства» [запрещенная в РФ организация], - сказал он.

Филипоненко подчеркнул, что этот контингент, считающий войну способом добывания денег, «имеет всестороннюю поддержку со стороны спецслужб Украины».

ИСТОЧНИК KP.RU