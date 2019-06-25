СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-25T16:14:54+03:00

Генпрокуратура ДНР возбудила пять уголовных дел на украинских комбригов за неделю. Фото: Фейсбук/Донецк

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Пять уголовных дел возбуждено в отношении командиров военных формирований Украины, причастных к обстрелам ДНР с 18 по 25 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

- Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики расследуются 18 эпизодов в рамках 5 уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 229 УК ДНР, - сообщили в прокуратуре. - Уголовные дела возбуждены в отношении командиров: 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гудзя В.Ф., 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Полякова А.О., 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Паласа Н.Д., 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Мишанчука А.В. и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Гнатова А.В.

По приказам указанных комбригов, подчиненные им военнослужащие из стрелкового и минометного вооружения, произвели обстрелы Петровского района Донецка, Никитовского и Калининского районов Горловки, Новоазовского района, Докучаевска и Ясиноватой.

В результате обстрелов телесные повреждения получили: девочка 2005 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Также, были повреждены квартира, 18 домостроений, из которых 10 домов загорелись в результате попадания боеприпасов. Разрушениям подверглись 2 гаража и хозпостройка в частных дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU