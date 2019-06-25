2019-06-25T16:00:38+03:00
Политика

ВСУ нанесли артудар по Докучаевску

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ нанесли артудар по Докучаевску. Фото: Фото: bigmir.netВСУ нанесли артудар по Докучаевску. Фото: Фото: bigmir.net
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В Докучаевске в результате обстрела Вооруженными формированиями Украины поврежден жилой дом. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением минометов калибром 120 миллиметров, БМП-2 и СПГ со стороны населенного пункта Новотроицкое по направлению города Докучаевск. В результате обстрела повреждения остекления получил жилой дом по улице Ватутина, 11, квартира 11, - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР больше 300 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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