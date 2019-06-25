Дарья Морозова: Обмен пленными с Украиной может пройти осенью

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-25T14:46:42+03:00

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Обмен пленными между Донецкой Народной Республикой и Украиной может пройти осенью. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Наше основное условие, чтобы люди были процессуально очищены. На это у властей Украины уйдет один-два месяца, то есть если мы будем работать в том же темпе, то вполне возможно, что к осени мы произведем обмен. При условии, если все стороны приложат к этому усилия, - сказала Дарья Васильевна.

На следующей встрече подгруппы по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске стороны планируют определить приблизительную формулу обмена.

Напомним, что последний обмен пленными между Донбассом и Украиной состоялся в конце декабря 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU