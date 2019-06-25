СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-25T13:10:09+03:00

Гроза и сильный ветер ожидаются в Луганске во второй половине дня. Фото: iz.ru

Не исключено, что в Республике объявят штормовое предупреждение

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Гроза и сильный ветер ожидаются местами по территории Республики во второй половине дня 25 июня, в отдельных районах возможен град. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- Во второй половине дня с сохранением вечером 25 июня в Луганске и местами по территории ЛНР ожидаются грозы, при грозах шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах град, - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU