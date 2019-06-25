В Пенсионном фонде Луганска 27 июня ответят на вопросы жителей о перерасчете пенсии
Работа «горячей линии» продлится с 9.00 до 11.00
В Пенсионном фонде Луганска 27 июня ответят на вопросы жителей о перерасчете пенсии. Фото: cxid.info
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27 июня Управление Пенсионного фонда ЛНР в Жовтневом районе Луганска проведет прямую «горячую телефонную линию», посвященную вопросам осуществления перерасчета пенсии работающим пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.
Как пояснили в районном представительстве Пенсионного фонда, консультативную помощь гражданам окажет заместитель начальника отдела назначения пенсий управления Пенсионного фонда ЛНР в Жовтневом районе Луганска Юлия Любая.
- Работа «горячей линии» продлится с 9.00 до 11.00, - сказали чиновники.
Задать вопросы можно по телефону: (0642) 49-55-36.
ИСТОЧНИК KP.RU