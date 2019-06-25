2019-06-25T13:03:51+03:00
Общество

В Пенсионном фонде Луганска 27 июня ответят на вопросы жителей о перерасчете пенсии

Работа «горячей линии» продлится с 9.00 до 11.00
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Пенсионном фонде Луганска 27 июня ответят на вопросы жителей о перерасчете пенсии. Фото: cxid.infoВ Пенсионном фонде Луганска 27 июня ответят на вопросы жителей о перерасчете пенсии. Фото: cxid.info
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27 июня Управление Пенсионного фонда ЛНР в Жовтневом районе Луганска проведет прямую «горячую телефонную линию», посвященную вопросам осуществления перерасчета пенсии работающим пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.

Как пояснили в районном представительстве Пенсионного фонда, консультативную помощь гражданам окажет заместитель начальника отдела назначения пенсий управления Пенсионного фонда ЛНР в Жовтневом районе Луганска Юлия Любая.

- Работа «горячей линии» продлится с 9.00 до 11.00, - сказали чиновники.

Задать вопросы можно по телефону: (0642) 49-55-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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