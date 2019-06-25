Древний памятник археологии обнаружен рядом с Енакиево

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-25T13:00:17+03:00

Сотрудники краеведческого музея Донецка не только обнаружили уникальную курганную группу, но и спасли ее от разрушения

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Научные сотрудники Донецкого республиканского краеведческого музея выехали на территории, находящиеся в ведении Карло-Марксовского и Корсунского поселковых советов (г. Енакиево). Их целью было обнаружение памятников архитектуры, которые могут быть повреждены при прокладке волоконно-оптического кабеля связи.

Курганная группа, обнаруженная специалистами ДРКМ, состоит из четырёх насыпей. Один из курганов, наиболее крупный (длина – около 70 м, ширина – 35 м, высота – 3,5 м), находился как раз на линии предполагаемой трассы для прокладки кабеля.

Теперь трасса пройдёт в обход древнейшего памятника археологии. Одновременно археологи ДРКМ получили дополнительную информацию, которая позволяет связать имевшиеся разрозненные данные за период, начиная с 1870-х годов и вплоть до начала ХХ века. Очевидно, что в непосредственной близости от обнаруженных курганов находятся курганы, полностью распаханные, однако с сохранившейся подземной частью. Под этими курганами скрываются древнейшие захоронения, которые датируются 2 – 1 тысячелетием до н.э.

Как рассказал старший научный сотрудник музея Анатолий Усачук, картографические сведения о данной курганной группе имелись ещё с 60-х годов ХІХ века благодаря картам Шуберта (военно-топографическая карта Российской империи), где она значится как «могила Терловатая». Однако имевшиеся сведения впоследствии были утрачены – как и часть данной группы. Благодаря археологам ДРКМ, оставшаяся часть памятника «спасена».

- На картах Шуберта по масштабу получается, что цепочка курганов была вытянута приблизительно на 600 метров. А мы сейчас фиксируем цепь из четырёх курганов длиной всего лишь 223 метра. Остальные курганы до наших дней не сохранились. Причин тому много – и неблагоприятные природные факторы, и деятельность человека. Но благодаря карте Шуберта мы имеем на сегодня хоть какую-то сохранившуюся информацию об этой группе, причём с исходным названием – на более поздних картах названия уже нет, – отметил Анатолий Усачук.

ИСТОЧНИК KP.RU