Жительнице Харцызска за кражу автомобиля грозит до пяти лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-25T12:09:00+03:00

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До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Харцызска, которая незаконно завладела чужим автомобилем. Транспортное средство разыскано оперативниками и в ближайшее время будет возвращено владелице.

В дежурную часть Харцызского горотдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что у нее похитили автомобиль ВАЗ-2106, который несколько месяцев стоял во дворе многоквартирного дома.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к хищению машины причастна соседка потерпевшей, 1977 года рождения. Ранее судимая фигурантка в своей преступной схеме задействовала двоих знакомых, которые помогли отбуксировать авто в ближайшее СТО. Предварительно женщина разбила стекло в машине и проникла в салон. За продажу чужого имущества злоумышленница получила 3000 рублей, 1000 из которых отдала за помощь ничего не подозревавшим приятелям, - сообщил начальник СУР Харцызского ГО МВД ДНР Игорь Мирошниченко.

ИСТОЧНИК KP.RU