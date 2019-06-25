2019-06-25T08:15:04+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: bigmir.netВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: bigmir.net
Изменить размер текста:

ВСУ два раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Республики.

- Обстрелам подвергся район поселка городского типа Фрунзе, - сказали там. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия.

Напомним, что вчера украинские силовики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подвергся район села Лозовое. Огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День молодежи в Донецке 2019: ребята поиграют в лазерный пейнтбол
В Доме природы учредят ежегодный конкурс «Золотой Пеликан»
Вступительная кампания в ДНР началась в 120 вузах и учреждениях среднего профобразования
Денис Пушилин поручил ускорить процесс выдачи российских паспортов детям
Погибшего украинского дезертира журналисты незалежной превратили в героя-разведчика
День молодежи в Луганске 2019: какие артисты выступят на концерте
Командир бригады ВСУ отдал приказ затаиться и не стрелять по Горловке
Погода в Донецке: на этой неделе наконец-то дожди и понижение температуры
Украинские боевики разместили «Грады» в Счастье
В Станице Луганской сотрудники СБУ пытались завербовать пенсионерку
За неделю ВСУ израсходовали больше тысячи боеприпасов
В Старобешевском районе перевернулся Камаз
Глава ДНР распорядился разобраться с заброшенными сельхозугодиями
За один час ВСУ выпустили по Доломитному пятьдесят мин
ВСУ соревновались в умении обстреливать Донбасс
В Донецке стартует шестая летняя сессия для молодых журналистов
Жителя ЛНР приговорили к тринадцати годам за госизмену
Почта Донбасса выпустила марку, почтовый блок и конверт, посвященные пятидесятилетию Олеся Бузины
В исправительной колонии Донецка произошел пожар
В Луганском драмтеатре показали гоголевскую комедию «Игроки» в стиле 90-х
За выходные в водоемах ДНР утонули двое мужчин