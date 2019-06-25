Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»
Об этом сообщили в НМ ЛНР
ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: bigmir.net
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ВСУ два раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Республики.
- Обстрелам подвергся район поселка городского типа Фрунзе, - сказали там. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия.
Напомним, что вчера украинские силовики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подвергся район села Лозовое. Огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
ИСТОЧНИК KP.RU