Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-25T08:15:04+03:00

ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: bigmir.net

Об этом сообщили в НМ ЛНР

Изменить размер текста: A A

ВСУ два раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Республики.

- Обстрелам подвергся район поселка городского типа Фрунзе, - сказали там. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия.

Напомним, что вчера украинские силовики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подвергся район села Лозовое. Огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU