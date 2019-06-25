Вступительная кампания в ДНР началась в 120 вузах и учреждениях среднего профобразования

СЕГОДНЯ 07:28 2019-06-25T07:46:36+03:00

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Сто двадцать вузов и учреждений среднего профессионального образования ДНР начали принимать документы у абитуриентов. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики.

- На дополнительные баллы при поступлении могут рассчитывать выпускники, награжденные золотыми или серебряными медалями, а также те, кто окончил учреждения СПО и бакалавриат с отличием; абитуриенты, имеющие спортивные звания - при подаче документов на профильное направление подготовки; при поступлении в магистратуру – отличившиеся в научной деятельности и другие категории, решение о начислении дополнительных баллов которым определено правилами приема в вуз, - сообщили в Министерстве образования и науки ДР.

Для участников Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса результаты Внешнего независимого оценивания, полученные в 2017, 2018 и 2019 годах, при поступлении на обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) приравниваются к результатам Государственной итоговой аттестации, при этом оценка по украинскому языку и литературе из Сертификата ВНО приравнивается к оценке по русскому языку из Сертификата ГИА.

ИСТОЧНИК KP.RU