2019-06-25T07:33:06+03:00
Общество

Денис Пушилин поручил ускорить процесс выдачи российских паспортов детям

Следует обеспечить отправляющимся на отдых детям наличие всех необходимых документов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Денис Пушилин поручил ускорить процесс выдачи российских паспортов детямДенис Пушилин поручил ускорить процесс выдачи российских паспортов детямФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Детей надо отправлять на отдых и оздоровление. В связи с этим Глава ДНР Денис Пушилин провел встречу с заместителем Председателя Правительства Владимиром Антоновым, советником Главы ДНР по правам ребенка Элеонорой Федоренко, министром образования и науки Михаилом Кушаковым, которая была посвящена обсуждению вопросов оздоровления детей в летом.

Глава ДНР отметил, что необходимо сосредоточить внимание по направлениям за пределами Донецкой Народной Республики. Наши дети отдыхают в России, Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии. Следует обеспечить безопасность доставки детей и наличие всех необходимых документов.

У некоторых из детей, которые достигли 14-летнего возраста, возникли проблемы из-за отсутствия паспортов, об этом сообщила советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко. Она обратилась к Денису Пушилину с просьбой от родителей посодействовать в пропуске через КПВВ, следующих к местам отдыха детей, не имеющих паспортов.

Глава Республики пообещал поспособствовать решению этой проблемы:

- Нормы законодательства мы не можем нарушать, но тем не менее можно посмотреть, как мы сможем посодействовать ускорению получения детьми этих паспортов. Мы закрепим ответственного человека, который будет собирать документы и сопровождать детей вплоть до получения паспорта.

Сегодня очень важно обеспечить детям достойный отдых. И чтобы ускорить процесс получения паспортов детьми, которым исполнилось 14 лет, Пушилин поручил своему советнику по правам ребёнка уже начать готовить списки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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