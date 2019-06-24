Погибшего украинского дезертира журналисты незалежной превратили в героя-разведчика
Двое украинских боевиков решили самовольно покинуть позиции своей бригады. Однако отступление не удалось. Один из беглецов подорвался на мине в тылу своих позиций. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.
— В свою очередь, командование бригады организовало не только поиск сбежавшего, но и доставку тела его менее удачливого товарища назад на передовую, — говорится в заявлении представителя оборонного ведомства.
Командир бригады Гудзь не стал скрывать потери в личном составе. Вместо этого он выдал смерть боевика-дезертира, как боевую. Якобы боец выполнял свой долг, но подорвался на мине противника.
Эта история стала поводом для съемки фейкового репортажа для украинских телеканалов, где журналисты незалежной представили дезертира в качестве «героя-разведчика, возвращавшегося со спецзадания».
ИСТОЧНИК KP.RU
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