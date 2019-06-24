2019-06-24T19:00:09+03:00
Политика

Командир бригады ВСУ отдал приказ затаиться и не стрелять по Горловке

Он отдал приказ в связи со случаем ранения 13-летней девочки
Екатерина Сорока
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На прошедшей неделе ВСУ использовали больше 1000 боеприпасов для обстрела территорий ДНР. Фото: eadaily.comНа прошедшей неделе ВСУ использовали больше 1000 боеприпасов для обстрела территорий ДНР. Фото: eadaily.com
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Командир 30-й бригады ВСУ Гараз отдал приказ не стрелять по населенным пунктам в Горловском направлении. Но не из-за гуманитарных побуждений, а потому, что наблюдатели миссии ОБСЕ следят за этим районом. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— Главарь банды Гараз отдал команду затаиться, и до 25 июня не открывать огонь, в связи с повышением интереса наблюдателей миссии ОБСЕ к данному району, — говорится в сообщении.

По словам представителя Народной милиции, ОБСЕ начали следить за Горловкой в связи с последними антигуманными событиями в Донбассе.

Напомним, что на прошлой неделе, 23 июня украинские силовики устроили массированный обстрел населенных пунктов Республики. Главная их цель была – это запугать мирных жителей. В результате этого обстрела пострадала 13-летняя девочка-подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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