2019-06-24T15:52:18+03:00
Политика

За неделю ВСУ израсходовали больше тысячи боеприпасов

Об этом сообщили в СЦКК
Екатерина Сорока
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ВСУ используют минометы калибром 120 и 82 миллиметров. Фото: gorlovka-news.suВСУ используют минометы калибром 120 и 82 миллиметров. Фото: gorlovka-news.su
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За прошлую неделю для обстрела населенных пунктов ДНР украинские силовики израсходовали больше тысячи боеприпасов, ранили двоих человек и повредили множество жилых домов. Об этом сегодня завило Представительство Республики в Совместном центре контроля и координации.

— С 17 по 23 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 91 нарушение режима прекращения огня. Всего было выпущено 1080 боеприпасов. Общая масса примененных по Донецкой Народной Республике боеприпасов составила 12 тонн или 191 ящик, — говорится в сообщении.

По данным Представительства силовики использовали 140 снарядов калибром 122 миллиметров, а также 326 мин.

Обстрелы прошли не без последствий. За прошедшие семь дней ВСУ ранили двух мирных граждан, разрушили и повредили трех десятков жилых домов и семь объектов инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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