ВСУ соревновались в умении обстреливать Донбасс

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-24T15:37:11+03:00

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На подконтрольной Украине территории Донецкой области командование ВСУ решило провести соревнования для своих бойцов. Призеры получили денежные призы. Об этом сегодня сообщил штаб так называемой «ООС» в Facebook.

— В районе проведения Операции объединенных сил проведены соревнования на лучший боевой расчет ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) и боевого обслуживания противотанковой артиллерии, — говорится в сообщении.

Также в штабе не забыли упомянуть, что соревнования снимались оператором. Поэтому «впечатляющие кадры практических успехов противотанковых ракет, залпов артиллерии и неповторимые эмоции бойцов» можно посмотреть на специально смонтированном под музыку видео.

Самый лучший в мастерстве стрелять по Донбассу получил пять тысяч гривен (примерно 12 тысяч рублей). А за второе и третье место, соответственно, три и две тысячи гривен.

ИСТОЧНИК KP.RU