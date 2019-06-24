В Луганском драмтеатре показали гоголевскую комедию «Игроки» в стиле 90-х

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-24T12:13:07+03:00

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Луганский академический русский драматический театр имени Павла Лусапекаева закрыл свой 80-й театральный сезон необычным спектаклем. Актеры на сцене показали, как бы выглядела известная комедия Гоголя «Игроки», если бы ее события происходили в «лихие» 90-е годы прошлого века.

— 90-е – это время тяжелое, время разборок, когда могли как-то физически на тебя воздействовать, поэтому дипломатически-деликатно и хитроумно нужно было себя вести и всем угождать, — рассказал актер театра.

Идея поменять время событий в комедии пришла в голову молодому российскому режиссеру Бари Салимову. С пмощью луганских актеров он показал на сцене драматического театра таких знакомых персонажей, как недалеких «вышибал», сами актеры поют роковые песни и прямо на сцене играют в азартные игры краплёными картами.

— Время 90-х – время молодых. И сегодня в спектакле играли молодые артисты, это их время, это их распутье, и куда повернет их корабль – это от них все зависит. Что касается работы в спектакле - я могу им сказать большое спасибо, мне было очень приятно с ними, я ими доволен. Я надеюсь, что эта работа станет для них неким движением дальше, — добавил режиссер.

ИСТОЧНИК KP.RU