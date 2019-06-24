Обстрелы ДНР: За прошедшие сутки ВСУ обстреляли 12 населенных пунктов Республики
За сутки украинская сторона четырнадцать раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по двенадцати населенным пунктам Республики 165 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации.
— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное, Горловка (Байрак), Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк (аэропорт, поселок шахты «Трудовская»), Спартак, Коминтерново, Ленинское, Саханка и Луково, — говорится в сообщении.
Для обстрела населенных пунктов Республики силовики использовали гаубицы, минометы, крупнокалиберное стрелковое оружие, пушки БМП и БТР, гранатометы, а также зенитные установки.
Представительство ДНР зафиксировало все известные на данный момент повреждения. Из-за обстрелов сгорели два гектара пшеницы, поврежден дом в Горловке и полностью уничтожена дача в селе Минеральное.
Информация о жертвах в представительство не поступала.
ИСТОЧНИК KP.RU
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