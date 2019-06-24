2019-06-24T11:32:13+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: За прошедшие сутки ВСУ обстреляли 12 населенных пунктов Республики

Обстрелам подверглись почти все "горячие" населенные пункты Республики
Екатерина Сорока
Поделиться:
Сегодня ВСУ сделали 60 выстрелов из зенитной установки в Донецком направлении. Фото: podrobnosti.uaСегодня ВСУ сделали 60 выстрелов из зенитной установки в Донецком направлении. Фото: podrobnosti.ua
Изменить размер текста:

За сутки украинская сторона четырнадцать раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по двенадцати населенным пунктам Республики 165 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное, Горловка (Байрак), Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк (аэропорт, поселок шахты «Трудовская»), Спартак, Коминтерново, Ленинское, Саханка и Луково, — говорится в сообщении.

Для обстрела населенных пунктов Республики силовики использовали гаубицы, минометы, крупнокалиберное стрелковое оружие, пушки БМП и БТР, гранатометы, а также зенитные установки.

Представительство ДНР зафиксировало все известные на данный момент повреждения. Из-за обстрелов сгорели два гектара пшеницы, поврежден дом в Горловке и полностью уничтожена дача в селе Минеральное.

Информация о жертвах в представительство не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почта Донбасса выпустила марку, почтовый блок и конверт, посвященные пятидесятилетию Олеся Бузины
В исправительной колонии Донецка произошел пожар
В Луганском драмтеатре показали гоголевскую комедию «Игроки» в стиле 90-х
За выходные в водоемах ДНР утонули двое мужчин
В ЛНР в усадьбе времен Российской империи прошел бал
Украина обстреляла село Лозовое
Погода в Луганске на день: 24 июня синоптики прогнозируют до 33 градусов тепла, местами гроза
Погода в Донецке на день: 24 июня ожидается дождь, температура до + 31 градусов
Полиция Украины не принимает заявления о преступлениях военных без одобрения командования ВСУ
ВСУ улучшают маскировку запрещенной военной техники в Донбассе
ДНР подаст в Гаагский суд заявление на украинских силовиков
Боевик украинского националистического батальона избил военного фельдшера
Ко Дню памяти и скорби в Донецке организовали ночной кинопоказ военного фильма
Стало известно откуда велся обстрел, в результате которого получила ранения 13-летняя девочка в Горловке
ВСУ пригласили журналистов в зону «ООС» для съемки постановочного видео
В заброшенном здании Луганска полицейские нашли схрон боеприпасов
«Очередная перемога»: Атошники-геи, воевавшие в Донбассе, прошли в гей-параде
ВСУ-шники сожгли поле пшеницы на юге ДНР
Победители «Забега Героев» разделили денежный приз почти 500 тысяч рублей
ВСУ готовят провокации перед приездом иностранной делегации
В Алчевске спасатели спасли троих тонущих в водохранилище подростков
Обстрелы ДНР: За сутки ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня
В Стаханове прошел открытый кубок Донбасса по мотокроссу