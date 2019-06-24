2019-06-24T11:04:09+03:00
Звезды

В ЛНР в усадьбе времен Российской империи прошел бал

В усадьбе бал проходит уже второй раз
Екатерина Сорока
Поделиться:
Первый бал в ЛНР в усадьбе Мсциховского состоялся в июне 2017 года. Фото: lug-info.com:81Первый бал в ЛНР в усадьбе Мсциховского состоялся в июне 2017 года. Фото: lug-info.com:81
Изменить размер текста:

Вчера в старинной усадьбе Казимира Мсциховского в Перевальском районе во второй раз прошел бал. Об этом рассказал представитель Патриотической ассоциации Донбасса, автор проекта бальной культуры в Республике Алексей Селиванов.

— Балы – это русская традиция высокой культуры. Сегодня эту традицию возрождает Министерство внутренних дел ЛНР, и молодежь Луганской Народной Республики танцует в усадьбе, утверждая тем самым красоту Русского мира, — отметил Алексей Селиванов.

Также одним из организаторов бала является министерство внутренних дел ЛНР. Военный оркестр ведомства в этот вечер безостановочно играл композиции, под которые гости мероприятия танцевали вальс, польку и салонное танго.

— В Киеве в этот день проходит гей-парад, а в ЛНР - доброе, красивое мероприятие, направленное на утверждение семейных ценностей и настоящей любви, — добавил организатор бала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почта Донбасса выпустила марку, почтовый блок и конверт, посвященные пятидесятилетию Олеся Бузины
В исправительной колонии Донецка произошел пожар
В Луганском драмтеатре показали гоголевскую комедию «Игроки» в стиле 90-х
За выходные в водоемах ДНР утонули двое мужчин
Обстрелы ДНР: За прошедшие сутки ВСУ обстреляли 12 населенных пунктов Республики
Украина обстреляла село Лозовое
Погода в Луганске на день: 24 июня синоптики прогнозируют до 33 градусов тепла, местами гроза
Погода в Донецке на день: 24 июня ожидается дождь, температура до + 31 градусов
Полиция Украины не принимает заявления о преступлениях военных без одобрения командования ВСУ
ВСУ улучшают маскировку запрещенной военной техники в Донбассе
ДНР подаст в Гаагский суд заявление на украинских силовиков
Боевик украинского националистического батальона избил военного фельдшера
Ко Дню памяти и скорби в Донецке организовали ночной кинопоказ военного фильма
Стало известно откуда велся обстрел, в результате которого получила ранения 13-летняя девочка в Горловке
ВСУ пригласили журналистов в зону «ООС» для съемки постановочного видео
В заброшенном здании Луганска полицейские нашли схрон боеприпасов
«Очередная перемога»: Атошники-геи, воевавшие в Донбассе, прошли в гей-параде
ВСУ-шники сожгли поле пшеницы на юге ДНР
Победители «Забега Героев» разделили денежный приз почти 500 тысяч рублей
ВСУ готовят провокации перед приездом иностранной делегации
В Алчевске спасатели спасли троих тонущих в водохранилище подростков
Обстрелы ДНР: За сутки ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня
В Стаханове прошел открытый кубок Донбасса по мотокроссу