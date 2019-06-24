В ЛНР в усадьбе времен Российской империи прошел бал

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-24T11:04:09+03:00

Первый бал в ЛНР в усадьбе Мсциховского состоялся в июне 2017 года. Фото: lug-info.com:81

В усадьбе бал проходит уже второй раз

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Вчера в старинной усадьбе Казимира Мсциховского в Перевальском районе во второй раз прошел бал. Об этом рассказал представитель Патриотической ассоциации Донбасса, автор проекта бальной культуры в Республике Алексей Селиванов.

— Балы – это русская традиция высокой культуры. Сегодня эту традицию возрождает Министерство внутренних дел ЛНР, и молодежь Луганской Народной Республики танцует в усадьбе, утверждая тем самым красоту Русского мира, — отметил Алексей Селиванов.

Также одним из организаторов бала является министерство внутренних дел ЛНР. Военный оркестр ведомства в этот вечер безостановочно играл композиции, под которые гости мероприятия танцевали вальс, польку и салонное танго.

— В Киеве в этот день проходит гей-парад, а в ЛНР - доброе, красивое мероприятие, направленное на утверждение семейных ценностей и настоящей любви, — добавил организатор бала.

ИСТОЧНИК KP.RU