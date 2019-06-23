ДНР подаст в Гаагский суд заявление на украинских силовиков
В ДНР намерены передать в Международный трибунал в Гааге материалы, в которых указаны все преступления украинских силовиков против мирного населения Донбасса. Об этом 23 июня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
— Материалы преступлений в отношении мирного населения приобщены к уголовному делу для последующей их передачи в Гаагу. Обращаемся к международным организациям с просьбой напомнить верховному главнокомандующему Украины о его стремлении к миру в Донбассе, благодаря которому народ Украины избрал его президентом, — говорится в сообщении.
Напомним, что 22 июня украинские силовики открыли огонь по Горловскому направлению, в результате которого была ранена 13-летняя девочка. В ее ноге застрял осколок четыре на пять сантиметров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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