ДНР подаст в Гаагский суд заявление на украинских силовиков

СЕГОДНЯ 21:02 2019-06-23T21:02:19+03:00

Об этом сообщили в НМ Республики

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В ДНР намерены передать в Международный трибунал в Гааге материалы, в которых указаны все преступления украинских силовиков против мирного населения Донбасса. Об этом 23 июня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Материалы преступлений в отношении мирного населения приобщены к уголовному делу для последующей их передачи в Гаагу. Обращаемся к международным организациям с просьбой напомнить верховному главнокомандующему Украины о его стремлении к миру в Донбассе, благодаря которому народ Украины избрал его президентом, — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 июня украинские силовики открыли огонь по Горловскому направлению, в результате которого была ранена 13-летняя девочка. В ее ноге застрял осколок четыре на пять сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU