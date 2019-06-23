Стало известно откуда велся обстрел, в результате которого получила ранения 13-летняя девочка в Горловке

СЕГОДНЯ 19:38 2019-06-23T19:38:47+03:00

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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что к ранению 13-летней девочки в Горловке оказался причастен украинский командир, замешанный в алкогольном скандале.

- Командир 53-й бригады Андрей Поляков вчера приказал провести акцию устрашения жителей прифронтовых районов Горловки. В результате целенаправленного обстрела посёлка шахты имени Изотова осколочное ранение ноги получила 13-летняя девочка, - заявил Даниил Безсонов.

Напомним, вчера в Горловке в результате обстрела со стороны украинских силовиков получила ранение 13-летняя девочка Светличная Карина. У нее минно-взрывная травма - осколочное ранение передней поверхности правой голени.

ИСТОЧНИК KP.RU